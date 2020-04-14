Тирасполь, , 20:10 — REGNUM До восьми человек возросло количество погибших среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом в Приднестровье. Об этом 14 апреля сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19.

Женщина 1948 года рождения, проживавшая в Тирасполе, поступила 13 апреля в инфекционный госпиталь после прохождения лечения в кардиологическом отделении. Заражение коронавирусом у неё было выявлено после контакта с пациентом, у которого было подтверждено заражение SARS-CoV-2.

У пожилой женщины также было несколько сопутствующих хронических заболеваний, в том числе кардиосклероз, артериальная гипертензия, ожирение III степени, последствия перенесённого острого нарушения мозгового кровообращения. Пациентка скончалась 14 апреля.

Всего в Приднестровье заражение коронавирусом выявлено у 164 человек, 144 человека, в том числе пятеро детей, проходят лечение на территории страны, одна женщина лечится в больнице Кишинёва, одна пациентка выздоровела и выписана, восемь человек с сопутствующими хроническими заболеваниями погибли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всех жителей Приднестровья под угрозой штрафа обязали носить защитные маски.

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