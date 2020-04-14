Чебоксары, , 20:09 — REGNUM В Чувашии ужесточили комплекс ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом. В республике временно закрываются кладбища и культовые учреждения. Соответствующие изменения внёс в указ врио главы региона Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коррективы внесены в указ «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики». Согласно поправке, до особого распоряжения в Чувашии запрещено проведение религиозных обрядов и церемоний с большим количеством людей, посещение мест богослужений и молитвенных собраний. Вход в храмы и мечети разрешён только священнослужителям.

«Также для посещения временно закрыты все кладбища на территории Чувашской Республики. А на погребении и похоронах могут присутствовать только близкие родственники», — говорится в сообщении.

Власти ссылаются на то, что 12 апреля, в Вербное воскресенье, во многих храмах республики наблюдалось массовое скопление народа, несмотря на режим самоизоляции и призывы священников и властей оставаться дома.

19 апреля православные будут праздновать Светлое Христово Воскресение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава попросил «по возможности « оставаться дома. Владыка подчеркнул, что «мы в храме молимся, вы — дома, мы соединяемся молитвой», напоминая, что «Господь везде слышит, Господь везде с нами».

Напомним, ранее в Чебоксарах введено ограничение посещения кладбищ. Погосты разрешили посещать только для захоронения.

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Отметим, в Чувашии режим самоизоляции распространяется на всех жителей: из дома можно выходить в аптеку, продовольственный магазин, для выгула собаки или выноса мусора, а также для ухода за пожилыми и недееспособными родственниками. Те, кто продолжает работать, должны иметь справку от работодателя.

По данным на 14 апреля, в Чувашии подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом, из них наибольшее число инфицированных — в Чебоксарах.

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