Донецк, , 20:07 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 22, сообщает 14 апреля минздрав республики.

За минувшие сутки выявлено ещё четыре случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2.

На сегодняшний день в ДНР под наблюдением врачей в условиях стационара находятся 224 человека. В домашнем карантине находятся в республике 8711 человек.

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Напомним, 14 апреля в Горловке (ДНР) были выписаны на дом из больницы два человека с отрицательными результатами на коронавирус.

Эти люди были первыми в ДНР, у которых подтвердился диагноз COVID-19. Таким образом, в больницах ДНР остаются 20 человек, у которых подтверждено заражение SARS-CoV-2.

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