Донецк, 14 апреля 2020, 20:07 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 22, сообщает 14 апреля минздрав республики.
За минувшие сутки выявлено ещё четыре случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2.
На сегодняшний день в ДНР под наблюдением врачей в условиях стационара находятся 224 человека. В домашнем карантине находятся в республике 8711 человек.
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Напомним, 14 апреля в Горловке (ДНР) были выписаны на дом из больницы два человека с отрицательными результатами на коронавирус.
Эти люди были первыми в ДНР, у которых подтвердился диагноз COVID-19. Таким образом, в больницах ДНР остаются 20 человек, у которых подтверждено заражение SARS-CoV-2.
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