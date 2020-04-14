Москва, 14 апреля 2020, 20:07 — REGNUM Правоохранительные органы задержали мужчину, который закурил в вагоне метро. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Вчерашнего нарушителя уже задержали. Теперь ему грозит штраф», — говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на которых видно, как неизвестный мужчина закуривает сигарету прямо в пустом вагоне метро. Позднее столичный Дептранс попросил интернет-пользователей помочь в поиске мужчины, а тому, кто в этом преуспеет, пообещал подарить книгу «Легкий способ бросить курить».