Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Издательская компания 2K Games и студия Firaxis Games необжиданно анонсировали игру Chimera Squad, на основе вселенной XCOM. Рекламный ролик был опубликован 14 апреля на YouTube-канале франшизы.

Отмечается, что особенностью игры стало отсутствие механизма процедурной генерации, разработчики сами создавали внутриигровой контент. Действие Chimera Squad происходит в в неком Городе-31, в центре повествования находятся 11 членов отряда, сформированного из людей и пришельцев.

События игры разворачиваются через пять лет после тех, что были показаны в XCOM 2: War of the Chosen. Разработчики сообщили, что геймеров ждёт совершенно другой темп игрового процесса, а механика игры, определяющая порядок действий персонажей и их противников, будет будет похожа на Dungeons & Dragons. В Firaxis Games назвали эту систему Interleaved Turns.

Все желающие уже могут сделать предзаказ игры в сервисе Steam, сейчас её можно приобрести за 499,5 рублей. Релиз Chimera Squad запланирован на 24 апреля 2020 года.

XCOM 2: War of the Chosen была последней до Chimera Squad игрой, выпущенной в рамках вселенной XCOM (релиз состоялся 29 августа 2017 года). Она представляла собой дополнение к XCOM 2, которая вышла 5 февраля 2016-го.

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