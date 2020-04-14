Канны, Франция, , 19:57 — REGNUM 73-го международный Каннский кинофестиваль не удастся провести в ближайшие месяцы, исходя из развития ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в распространённом 14 апреля заявлении организаторов мероприятия.

«С учётом заявления президента Франции Эммануэля Макрона от 13 апреля, перенос 73-го Каннского кинофестиваля на конец июня — начало июля больше не рассматривается в качестве варианта», — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, чтобы в 2020 году Каннский фестиваль вряд ли может быть проведён в привычном формате, но пообещали приложить все усилия для того, чтобы он состоялся «в том или ином виде».

Напомним, Каннский кинофестиваль в этом году должен был проходить с 12 по 23 мая, однако в середине марта его было решено отложить на месяц из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Накануне Эммануэль Макрон обявил о продлении ограничительных мер в стране до 11 мая.