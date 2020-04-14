Москва, , 19:53 — REGNUM От последствий коронавирусной инфекции скончался сотрудник института ядерных исследований, специалист по Большому адронному коллайдеру Даниил Тлисов. Об этом сегодня, 14 апреля, пишет газета «Московский комсомолец».

39-летний кандидат наук 21 марта вернулся из Франции, где он работал на Большом адронном коллайдере. 4 апреля он почувствовал недомогание и был доставлен в больницу в Коммунарке.

Его тест на коронавирус оказался положительным. Течение болезни осложнилось пневмонией. К сожалению, сегодня Тлисов скончался.

Тлисов работал в институте ядерных исследований РАН, в лаборатории моделирования физических процессов. Он неоднократно выезжал для работы на Большом адронном коллайдере. В 2016 году Тлисов стал лауреатом премии эксперимента CMS (один из четырех крупных детекторов на БАК) за большой вклад в исследование радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения.