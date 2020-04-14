Москва, , 19:39 — REGNUM Для определения параметров коронавируса Россия должна накопить коллекцию его динамических штаммов. Об этом заявил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер.

«Международный обмен штаммами и подтипами штаммов эпидемических вирусов — это обычная практика. Необходимо накопить коллекцию динамических штаммов вируса, чтобы понять каков он в данный период времени с генетической точки зрения, каковы его параметры. В 2009 году, когда была ситуация со свиным гриппом, мы столкнулись с ситуацией, когда ВОЗ надолго задержала отправку в Россию штаммов вируса, что вызвало глубокое возмущение инфекционистов и эпидемиологов, потому что это сильно тормозило наши исследования», — сказал Эдигер.

По его словам, на сегодняшний день выводы делать рано, поскольку нужно целенаправленно изучить штамм и выстроить при помощи него «так называемую линейку вирусов, в идеале, ежедневную»: «Мы уже получали штаммы из других стран, это один из элементов международного сотрудничества, без которого говорить о каком-то серьезном сотрудничестве просто не приходится».