Москва, , 19:34 — REGNUM О тяжёлой ситуации, в которую попали 74 российских школьника, прибывших в рамках учебной программы в США, сообщила 14 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова пояснила, что в США в сложном положении оказались несколько десятков школьников, прибывших из различных регионов России для обучения в американских образовательных учреждениях. Об этом российскому посольству в Вашингтоне сообщили в государственном департаменте США, не приводя никаких подробностей.

Удалось выяснить, что в рамках только одной программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 школьника из России. Реализация программы была свёрнута из-за эпидемии коронавируса, при этом принимающая сторона не несёт никакой ответственности за детей и не предоставила списков школьников и каких-либо данных об их местонахождении.

Подобная информация поступает в посольство РФ в США от несовершеннолетних российских граждан, участвовавших в различного рода ознакомительных или учебных программах. По словам Захаровой, некоторых российских школьников «организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь». При этом Захарова отметила, что МИД РФ не был поставлен в известность о программах, предполагающих вывоз российских школьников в США. Реализация этих программ ни с кем не согласовывалась и была осуществлена без ведома российских властей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у МИД РФ выразил обеспокоенность попытками США переложить ответственность за бушующую на их территории пандемию коронавируса на другие страны и структуры.

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