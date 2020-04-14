, 19:33 — REGNUM В России может случиться взрывной рост преступности в среде мигрантов по причине отсутствия денег, работы и возможности уехать домой. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.

«Раньше им можно было в мечетях помощи попросить, но сейчас и мечети закрыты… Прогнозировать сложно, но могу предположить. Сначала отнимут один пакет с едой у супермаркета, на второй день — десять, а на третий — пятьсот. Рост будет взрывной», — сказал Коженов.

При этом, по его словам, Федерация мигрантов пытается «убедить тех, кто может помогать землякам».

Коженов отметил, что финансовая «подушка безопасности» у мигрантов в Москве выше, чем у других регионов, но и она закончится «к концу этой недели — начале следующей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным МВД, наиболее криминальным регионом в России с начала 2020 года стала Москва. В российской столице было совершено больше всего преступлений — 23,9 тысячи. В Московской области данный показатель составил 12,1 тысячи. Тройку антилидеров по уровню преступности замыкает Краснодарский край.