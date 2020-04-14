Рим, , 19:28 — REGNUM По данным на вечер вторника, 14 апреля, в Италии умерли 21 067 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 602, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днём ранее этот показатель увеличился на 566.

Выздоровели 37 130 человек, за день этот показатель увеличился на 1695 (днём ранее — на 1224).

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 2972 (днём ранее — на 3153). В настоящее время заражен 104 291 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 162 488.