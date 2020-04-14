Москва, , 19:23 — REGNUM Родители не должны платить за услуги по присмотру и уходу в период действия режима повышенной готовности, если ребенок не посещает дошкольное отделение. Это 14 апреля ИА REGNUM подтвердили в департаменте образования и науки Москвы, отвечая на редакционный запрос.

«Если же воспитанник посещает дежурные группы, то оплата производится в соответствии с договором», — пояснили в департаменте.

Соответствующая информация доведена до всех руководителей образовательных организаций, подведомственных департаменту, уточняется в ответе на запрос.

Напомним, в редакцию ИА REGNUM обращаются родители с жалобами на администрации дошкольных учреждений в связи с тем, что в период обязательной для всех самоизоляции дети не посещают сады, но оплату требуют. Ранее юрист Алексей Панфилов заявил, что с родителей не вправе требовать оплату, если детский сад закрыт.

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