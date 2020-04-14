Москва, , 19:30 — REGNUM Законодатели могли перенести на 3 сентября 2020 года День окончания Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.

По мнению Жукова, авторы идеи не планировали перечёркивать День Победы над Японией, который традиционно отмечался 3 сентября. Учёный уверен, что всё делается лишь для того, чтобы перенести общероссийские празднования с 9 мая на сентябрь.

«Всё-таки эпидемия. 9 мая никто не выйдет на улицы!» — сказал историк.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2020 года Госдума приняла закон о переносе даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны — со 2 на 3 сентября. Ранее 3 сентября отмечалась победа над японскими милитаристами.

«Деятели, которые приняли данный закон с такой формулировкой, навсегда покрыли свои имена позором соглашательства с теми, с кем воевали их отцы и деды — японскими милитаристами. У нас есть введённый ещё в 1945 году Президиумом Верховного Совета СССР праздник — День Победы над Японией. Для патриотов, для людей, верных прошлому своей страны, для тех, кто умеет не путать историческую память с современной конъюнктурой, этот праздник навсегда таким и останется: Днём Победы над Японией, медалью за которую, напомню, награждались наши предки, участвовавшие в освобождении от японской оккупации исконных русских земель, принесшие свободу порабощённым японцами народам Азии.

О недопустимости такого самовольства Госдуму предупреждали патриоты на Дальнем Востоке, по всей стране, многие общественные организации. Была предложена формулировка, которая совмещала и понятие Победы, и понятие перехода от войны к миру: «3 сентября — День окончания Второй мировой войны — День победы над Японией».

Инициаторы нового закона сделали выбор не в пользу мнения своих сограждан, а в пользу опасения огорчить Токио. Таким образом, Победу наших отцов и дедов над японскими милитаристами они отдали США, Великобритании и Китаю, которые празднуют именно День Победы над Японией.

Так называемые «улучшатели отношений», искатели «путей примирения и сотрудничества» говорят об «укреплении исторических основ и патриотических традиций, сохранении исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне», но сами же всё это в отношении нашей страны, наших предков попрали. Позор им!» — отметил чрезвычайный и полномочный посланник II класса, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.