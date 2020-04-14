Москва, , 19:18 — REGNUM МИД РФ добивается от властей США предоставления исчерпывающей информации о российских школьниках, выехавших на обучение в США и на сегодняшний день выставленных за дверь учебных заведений и принимающих семей, с указанием их точного количества, фамилий и имен, местонахождения, названий учебных заведений и контактных данных тех, кто отвечал за пребывание детей в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в «сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, выехавших осенью 2019 года из РФ для обучения в американских учебных заведениях.

При этом в МИД РФ уточнили, что другой информации американская сторона не предоставила, и сообщила, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы «Secondary School Student Program» в США прибыло 74 российских старшеклассника: «Теперь её реализация в «пожарном» порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании».

Захарова отметила, что некоторых из детей учебные заведения и принимающие семьи «буквально выставили за дверь».

«Хотели бы подчеркнуть, что МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей <…> Сделали соответствующие демарши Госдепартаменту и американскому Посольству в Москве. Предметной реакции пока нет», — резюмировала Захарова.