Калининград, , 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, ужесточение мер по контролю за передвижением граждан вступят в силу с 16 апреля. Для передвижения необходима справка от работодателя (форма справки опубликована на сайте правительства Калининградской области, там же подробное описание правил).

Также действительным обоснованием считаются различные служебные удостоверения, документы о волонтёрской деятельности. Выходить из дому разрешено ради покупок продуктов питания, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от места проживания), выноса отходов, следования на личном транспорте на дачи.