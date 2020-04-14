Москва, , 19:08 — REGNUM Зараженный коронавирусом человек может передавать инфекцию в радиусе четырех метров от себя. Об этом сообщил сегодня, 14 апреля, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик Николай Брико со ссылкой на исследования американских ученых.

По словам Брико, специалисты американского CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) провели исследование для Всемирной организации здравоохранения, согласно которым, инфицированный человек может передавать вирус на расстояние в четыре метра.

Кроме того, вирус может оставаться активным в воздухе на протяжении 1,5−3 часов.

Брико подчеркнул, что новый тип коронавируса во много раз более вирулентный (способность микроорганизма заражать организм). чем вирус обычного сезонного гриппа. Он передается намного быстрее, чем грипп, и совершенно разными путями.