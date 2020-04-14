Псков, , 19:13 — REGNUM Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончался в Псковской области. Он стал четвертой жертвой COVID-19 в этом регионе, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего количество подтвержденных фактов инфицирования к вечеру 14 апреля в Псковской области достигло 29 случаев, увеличившись в течение сегодняшнего дня на шесть случаев. С подозрением на коронавирус в регионе — еще четыре человека.

«На данный момент проведено исследований — 4255. Госпитализировано 28 человек. Выздоровело 8 человек. Умерло 4 человека», — говорится в сообщении опершатаба.

Напомним, что в Псковской области решением губернатора Михаила Ведерникова с 14 апреля ужесточены меры по изоляции населения.

«Большинство жителей по-прежнему игнорирует призывы к самоизоляции, которая необходима в ситуации с распространением коронавируса», — признавали днем во вторник в областном оперштабе.

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