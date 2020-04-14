Тверь, , 19:04 — REGNUM Все положительные результаты анализов на коронавирус, полученные в Тверской области, будут подтверждаться в региональном Центре гигиены и эпидемиологии с 14 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Об этом говорилось 14 апреля на заседании оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Ранее такие данные подтверждались в московских лабораториях. Решение передать право подтверждения региональному Центру гигиены и эпидемиологии принято Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для оптимизации организации лабораторных исследований и повышения оперативности получения результатов тестов.

Как отмечалось на заседании штаба, по данным на 14 апреля ситуация с коронавирусом в регионе не изменилась — подтверждено 75 случаев заражения, 72 человека проходят лечение, трое выздоровели. На данный момент в регионе на коронавирус уж прошли обследование более 9,2 тыс. человек, 760 человек сдали анализы только за последние сутки в том числе — около 300 медиков, 85 человек с диагнозом «внебольничная пневмония», 18 человек, прибывших на территорию РФ.

На заседании губернатор Игорь Руденя поручил провести дополнительное обследование больниц Верхневолжья в части надежности их электроснабжения. Резервными источниками питания на данный момент дооснащен ряд учреждений, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом. Это позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение в случае отключения электричества. Всего в регионе для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 315 коек, в том числе 171 обеспечена кислородом. Всего будет оснащено 1300 таких коек. В больницы региона дополнительно поставлено 13 ИВЛ.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.