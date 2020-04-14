Черкесск, , 18:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии отмечен значительный прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. За последние двое суток их стало на 10 больше. Общее число заболевших достигло 23, сообщили 14 апреля в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Наибольшее число заразившихся коронавирусом приходится на столицу республики — 12. По одному случаю зафиксировано в селах Красный Курган, Терезе и Джага Малокарачаевского района. Три человека с положительными тестами выявлены в селах Адиль Халк и Эркен-Шахар Ногайского района.

Также в числе заразившихся коронавирусом два жителя станицы Зеленчукской, один житель города Карачаевска, один — из станицы Преградная Урупского района и один — из аула Бесленей Хабезского района.

Еще 13 человек ждут результатов своих тестов, которые отправлены на проверку. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, троих больных госпитализировали в инфекционный госпиталь, одному понадобилось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

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