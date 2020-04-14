Москва, , 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«Работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты. По общему правилу такой отпуск возможен по соглашению сторон», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в некоторых случаях работодатель обязан предоставить отпуск по просьбе самого работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

В Роструде предупредили о недопустимости оказания давления на работника.