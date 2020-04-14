Копенгаген, , 18:56 — REGNUM Введённые из-за пандемии ограничительные меры в Дании можно снять в большей степени, чем предполагалось ранее, сообщила 14 апреля журналистам датский премьер-министр Метте Фредериксен.

По её словам, первая фаза отмены карантинных мер может быть немного расширена. Эта идея связана с эпидемиологическими показателями.

Возможно, отметила Фредериксен, в какой-то момент придётся снова ужесточить ограничения — если этого потребует ситуация с коронавирусом. Чиновник подчеркнула, что главным критерием будет не экономический, а медицинский.

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Напомним, в Дании количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 6496, количество летальных исходов COVID-19 достигло 299.

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