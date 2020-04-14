Донецк, , 19:55 — REGNUM В Донецкой народной республике выявили четыре новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили 14 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

«По состоянию на 18.00 14 апреля 2020, зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики — 22», — сказано в сообщении.

Не зафиксировано ни одного летального случая, 55 человек выздоровели.

В стационарных отделениях находятся 224 человека, 8771 человек находится дома в режиме самоизоляции.

«На сегодня среди медработников всего двое заболевших, из них один пациент с тяжёлым течением, который идёт на поправку», — добавили в минздраве ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР ограничили въезд в посёлок Новый Свет, чтобы обезопасить от коронавируса персонал Старобешевской теплоэлектростанции.

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