Донецк, 14 апреля 2020, 19:55 — REGNUM В Донецкой народной республике выявили четыре новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили 14 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Не зафиксировано ни одного летального случая, 55 человек выздоровели.
В стационарных отделениях находятся 224 человека, 8771 человек находится дома в режиме самоизоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР ограничили въезд в посёлок Новый Свет, чтобы обезопасить от коронавируса персонал Старобешевской теплоэлектростанции.
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