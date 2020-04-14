Екатеринбург, , 19:02 — REGNUM В Свердловской области не стоит сейчас организовывать жителей на субботники. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.

По словам главы области, проведение таких мероприятий стало доброй традицией. Тем не менее, в данный момент совместные работы могут угрожать здоровью людей.

«Поэтому каким бы ни было благим намерение, сейчас для субботников не время», — признал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует режим самоизоляции до 20 апреля 2020 года. Подтверждено 93 случая заражения коронавирусом.

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