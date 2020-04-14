Вильнюс, , 18:52 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 14 апреля, сообщило ещё о двух летальных случаях, вызванных осложнениями из-за COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одна 82-летняя женщина скончалась после инфаркта, но поскольку у неё был подтверждён COVID-19, то зафиксировали смерть именно из-за болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

Таким образом этот вторник, 14 апреля, для Литвы стал самым трагичным в борьбе с коронавирусной инфекцией. За день было объявлено о пяти смертях. Общее количество жертв достигло 29 человек.

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Литве к сегодняшнему дню достигло 1070 человек.