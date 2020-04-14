Черкесск, , 18:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в последние два дня отмечается значительный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Если республика была долгое время очагом благополучия в этом плане — первый подтвержденный случай заболевания произошел 5 апреля, то уже спустя десять дней число больных достигло 23.

Еще 13 тестов находятся на подтверждении. Их результаты будут известны завтра, 15 апреля. В связи с развитием ситуации по неблагополучному сценарию имеются предположения, что болезнь распространяется быстрыми темпами из-за нарушения отдельными гражданами режима полной самоизоляции, введенного главой республики Рашидом Темрезовым для предотвращения распространения коронавируса. Поэтому он пообещал усилить ограничения, введенные своим указом.

«Если и дальше режим самоизоляции будет нарушаться, будут введены серьезные ограничительные меры», — заявил Темрезов.

Он призвал граждан не выходить и не выезжать из дома на своих автомобилях без острой необходимости. Органам власти поручил совместно с надзорными и правоохранительными органами проверить, как соблюдается санитарный режим на работающих предприятиях, а также выявлять нелегально работающие фирмы и ИП.