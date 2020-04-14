Москва, , 23:18 — REGNUM В Москве с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции дополнительно привлечены сотрудники подразделений столичного главка Росгвардии. Увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые патрулируют общественные места вместе с сотрудниками полиции. Росгвардейцы проводят разъяснительные беседы о необходимости соблюдения ограничительных мер, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в столице.

Сотрудник ОМОН выдаёт информационный бюллетень по коронавирусу пожилой женщине Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, правоохранители выясняют у граждан причину нарушения режима самоизоляции и осуществляют проверку документов. Проверка документов позволяет выявить нарушивших обязательный 14-дневный карантин (режим самоизоляциив обязательном порядке должны соблюдать лица заразившиеся коронавирусом нового типа и лица с подозрением на него, — прим. ИА REGNUM).

Сотрудники Росгвардии соблюдают меры предосторожности, несут службу в перчатках и масках, а также соблюдают дистанцию.

Разъяснительные беседы проводят не только с пожилыми людьми, но и с молодыми Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стоит отметить, что москвичи в большей степени соблюдают режим самоизоляции, на улицах города практически не встретить прогуливающихся людей, разве что с собаками или тех, кто продолжает работать в эти дни. К действиям правоохранителей граждане относятся с пониманием, но многие при виде росгвардейцев пытаются сменить маршрут движения.

Напомним, с 15 апреля в Москве вводится система цифровых пропусков. Специальные пропуска потребуются для передвижения по Москве и Московской области на личном или общественном транспорте.