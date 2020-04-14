Донецк, , 18:52 — REGNUM Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила бывшего украинского силовика к 15,5 годам тюремного заключения, сообщила 14 апреля пресс-служба суда.

В пресс-службе рассказали, что осуждённый, будучи контрактником ВСУ, покинул свою часть с оружием. Он переплыл на лодке реку Кальмиус, которая разделяет противоборствующие стороны. Позже вступил в ряды Народной милиции ДНР, где и был арестован.

Мужчину признали виновным в незаконном пересечении границы ДНР, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и действиях, направленных на насильственный захват власти.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет шесть месяцев… с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР сотрудники МГБ выявили психически нездорового человека, завербованного Службой Безопасности Украины (СБУ).

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