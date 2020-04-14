Тюмень, , 18:38 — REGNUM В Тюмени несколько медиков заражены коронавирусом. Об этом на брифинге 14 апреля заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Как отметила замгубернатора, вместо вызова врача на дом, 40% тюменцев приходят в больницы и поликлиники без особой нужды — без острых симптомов какого-либо заболевания. У некоторых в период самоизоляции появилось время на обследование, другие страдают мнительностью.

Замгубернатора напомнила, что заражая врачей, тюменцы рискуют остаться впоследствии без надлежащей медицинской помощи.

По словам Ольги Кузнечевской, количество заражённых коронавирусом в Тюменской области, к сожалению, неуклонно растёт. На 14 апреля зарегистрировано уже 67 инфицированных SARS-CoV2. Из них 10 выздоровели, один человек умер.

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