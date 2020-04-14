Подгорица, , 18:36 — REGNUM С момента введения в Черногории мер по противодействию распространения коронавируса 14 марта 2020 года полиция задержала более 800 человек и завела более 800 уголовных дел за их нарушение.

Точная цифра — 883 человека нарушили предписанные меры. Большинство нарушений фиксируют в столице Черногории — Подгорице. Далее по количеству нарушений следуют города Бар и Никшич.

В качестве санкций в зависимости от тяжести нарушений предусматривается штраф, домашний арест или тюремное заключение. Из управления исполнения наказаний сообщили, что места в тюрьме есть, и есть возможность даже содержать нарушителей карантина отдельно от других ранее осужденных.