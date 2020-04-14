Каир, , 18:36 — REGNUM Новый формат экскурсий по Египту в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в стране предложило египетское министерство туризма, пишет 14 апреля The Star.

Гостей страны приглашают посетить достопримечательности и музеи Египта виртуально. Для этого египетское министерство выкладывает ролики в интернет.

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Напомним, Египет в Африке находится на втором после ЮАР месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.

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