Куала-Лумпур, 14 апреля 2020, 18:35 — REGNUM Медицинские чиновники Малайзии сообщили о 170 новых выявленных случаях коронавирусной инфекции, общее число случаев возросло до 4987, 14 апреля сообщает агентство Reuters.
Также Министерство здравоохранения Малайзии сообщает о пяти новых случаях смерти от COVID-19. Общее число погибших от заболевания в стране достигло 82.
Отметим, в настоящий момент в мире выявлены более 1,9 млн случаев коронавирусной инфекции, жертвами заболевания стали более 121 тыс. человек.
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