Москва, , 18:34 — REGNUM Мужчину, проживающего в одной квартире с человеком, у которого был выявлен коронавирус, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Москве. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Черемушкинский суд города Москвы вынес решение о штрафе в отношении мужчины, проживающего в одной квартире с лицом, у которого было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

Было установлено, что мужчина покинул жильё с целью похода в магазин за продуктами в период, когда это было ему запрещено. Гражданину было известно, что он обязан оставаться в квартире на самоизоляции с заражённым коронавирусом лицом до полного выздоровления этого лица плюс ещё 14 дней после выздоровления.

Нарушитель по решению суда будет обязать уплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 90 магазинов в Москве оштрафуют за отсутствие разметки, позволяющей покупателям соблюдать социальную дистанцию.

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