Тбилиси, , 18:26 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что в информации, которая была опубликована на сайте МВФ, где говорилось о планах правительства Грузии по выдаче населению помощи в размере 150 лари, допущена неточность.

Как заявил Георгий Гахария на брифинге 14 апреля, названная МВФ сумма явно не достаточна и не соответствует прожиточному минимуму.

Со своей стороны, от уточнения размера помощи населению премьер на данном этапе воздержался и сообщил, что правительство работает над этим вопросом и дополнительно сообщит размеры ежемесячной помощи на период кризиса.

«Конечно, не 150 лари, это ниже прожиточного минимума. Сумма будет намного больше», — заявил премьер-министр.

По его словам, это будет целевая помощь тем гражданам, которые в условиях распространения коронавируса потеряли работу либо остались без источника дохода.

Что касается представителей бизнеса, частных компаний, им будет оказана помощь после окончания пандемии и перехода страны в посткризисный период. Премьер призвал работодателей не оставлять своих работников без доходов и не увольнять их в сложный для всех период, предупредив, что после выхода страны из кризиса предпринимателям придется отвечать и за эти свои действия.

На 14 апреля в Грузии фиксируется 296 случаев коронавируса, 69 выздоровевших и 3 погибших.

13 апреля на сайте МВФ появилась информация о выделении Грузии финансовой помощи, в рамках которой правительство Грузии в течение 6 месяцев будет выплачивать оставшимся без работы гражданам по 150 лари.

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