София, 14 апреля 2020, 18:23 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Болгарии достигло 713, пишет 14 апреля Sofia Globe.
Количество летальных исходов COVID-19 достигло в Болгарии 35. В отделении интенсивной терапии, по данным болгарского минздрава, находятся 29 человек.
Напомним, в Болгарии до середины мая действует режим чрезвычайного положения.
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