Тбилиси, , 18:23 — REGNUM Правительство Грузии вместе с Национальным банком достигло предварительной договоренности о выделении Международным валютным фондом прямой финансовой помощи в размере $447 млн, заявил на брифинге 14 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его же информации, аналогичные договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития и рядом других крупных доноров и международных финансовых институтов, от которых получено предварительное согласие на выделение Грузии около $1,5 млрд. Эта сумма будет предназначена для поддержки бюджета Грузии и целевой помощи на осуществление конкретных проектов.

Кроме того, по словам Георгия Гахария, в тесном сотрудничестве с банковским сектором с теми же донорами достигнуто еще одно соглашение о выделении еще около $1,5 млрд для финансирования банковского и реального сектора в посткризисный период. По заявлению премьера, эта сумма фактически уже мобилизована, и при необходимости представители бизнеса смогут ее освоить.

По оценке Георгия Гахария, переговоры с донорами, которые проводились в течение недели, были очень тяжелыми, но закончились для Грузии успешно.

На 14 апреля в Грузии фиксируется 296 случаев коронавируса, 69 выздоровевших и 3 погибших. Ранее ЕС сообщил о выделении Грузии на 183 млн евро в рамках финансовой помощи странам Восточного партнерства в условиях борьбы с коронавирусом.