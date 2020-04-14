Тбилиси, , 18:20 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в Грузии продлевается до 10 мая, заявил на брифинге 14 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его информации, соответствующее обращение будет направлено президенту Грузии в ближайшее время, после чего изданный президентом очередной акт утвердит парламент.

Премьер подчеркнул, что это обязательный шаг, необходимый в условиях, когда Грузия перешла к масштабному внутреннему распространению коронавируса. По словам Георгия Гахария, чем строже и доскональнее граждане Грузии будут выполнять введенные правительством ограничения, тем быстрее страна преодолеет этот кризис и вернется к нормальному режиму жизни.

Напомним, что режим чрезвычайного положения был введен в Грузии декретом президента с 21 марта и заканчивался 21 апреля.

На 14 апреля в Грузии фиксируется 296 случаев коронавируса, 69 выздоровевших и 3 погибших. За последние сутки в стране выявлено 30 новых инфицированных.