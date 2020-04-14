Москва, 14 апреля 2020, 18:16 — REGNUM Холдинг «Ромир» провел опрос среди москвичей по вопросу потери работы в условиях пандемии. Результат опубликован на сайте холдинга.
Согласно опросу, 12% москвичей уже потеряли свою работу в условиях пандемии и самоизоляции.
По большей части в такой ситуации оказались люди в возрасте 45−50 лет.
Также, согласно исследованию, около 30% москвичей трудятся неполный рабочий день.
Примерно 30% москвичей не ощутили в своей жизни никаких изменений.
Кроме того, 39% респондентов отметили, что они серьезно потеряли в своих доходах.