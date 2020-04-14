д. Новосергиевка, , 18:22 — REGNUM В деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти, где в хостеле для трудовых мигрантов за двое суток обнаружено 35 зараженных коронавирусной инфекцией, власти разворачивают палаточный госпиталь. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что за двое суток у проживающих в хостеле мигрантов выявлены десятки случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Тяжелых случаев заболевания пока нет.

Для их лечения было принято решение развернуть палаточный госпиталь Управления гражданской защиты Ленинградской области на 88 коек.

«Устанавливаются теплые палатки МЧС. В них будут переведены заболевшие. Медицинскую помощь в госпитале будут оказывать врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы», — уточнили в областной администрации корреспонденту ИА REGNUM.

По данным областных властей, в Новосергиевке на карантине находится около 500 человек.

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