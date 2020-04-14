Москва, , 18:16 — REGNUM На сегодняшний день трудовые мигранты преимущественно сидят дома, за исключением работников ряда отраслей. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.

«Какие-то отрасли, где заняты мигранты, ещё работают — например, доставка из интернет-магазинов, логистика, там занято много людей. Как-то ещё работают такси, хотя рынок из-за вируса схлопнулся процентов на 80. Общепит весь просел полностью. Стройки встают. Придется делать обращение к властям, потому что я считаю, стройки останавливать нельзя — будет катастрофа», — сказал Коженов.

По его словам, на сегодняшний день трудовые мигранты имеют полис ОМС, и поэтому в случае заражения коронавирусной инфекцией они смогут получить медицинскую помощь наравне с другими гражданами РФ.