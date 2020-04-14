Ростов-на-Дону, , 18:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону городскую больницу №20 переоборудуют в госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила министр донского здравоохранения Татьяна Быковская в ходе заседания регионального оперштаба.

«В ходе подготовительных работ городом Ростовом-на-Дону изменены планы по развёртыванию дополнительных коек. Сейчас вносятся корректировки во все документы. И вторым инфекционным госпиталем городская больница №20. Это более подходящее на сегодняшний день лечебное учреждение, имеющее по факту 153 точки подключения кислорода. Город планирует развернуть там 300 коек», — уточнила глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области по данным на 14 апреля подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек выздоровели. При этом участились случаи госпитализации новых пациентов с коронавирусом, у которых диагностированы ОРВИ и внебольничная пневмония.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области не нашли источник заражения 10% инфицированных