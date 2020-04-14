Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Петербургские депутаты попытаются защитить от застройки два городских парка и берега реки Охта. Согласно новому законопроекту, в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) будут внесены три зоны, в Выборгском, Красногвардейском и Кронштадском районах.

Сквер в Выборгском районе был выявлен в результате инвентаризации и составляет почти 2,4 га по площади. Вторая территория — это парк «Инчхон» в Кронштадте, который уже был благоустроен, но не считался ЗНОПом. Его площадь составляет 1,67 га.

В перечень также предлагается включить участки в Красногвардейском районе общей площадью в 42,4 га, расположенные по берегам реки Охты и Охтинского разлива.

Документ в Заксобрание внесла фракция «Единой России». Представитель партии, спикер Вячеслав Макаров, заявил, что таким образом депутаты продолжат «писать зеленую книгу Петербурга».

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Одним из наиболее ярких дополнений к этой «книге» стала зона вокруг яхт-клуба профсоюзов на Петровском острове. В тот же день оппозиционные депутаты призывали единороссов защитить и другие парки от застройки — Муринский, где планируют возвести спорткомплекс «Nova Arena 2», парк без названия в Петергофе между Университетским проспектом, улицей Шахматова, Луговым и Английским парками, отданный под жилье и выставленный на продажу на Avito, сквер вокруг обрушенного СКК «Петербургский», сквер «Астана», участок в 66 га в районе Ульяновской и Астрономической улиц Петергофа, участок, прилегающий к Парку 300-летия, где планировались апарт-отели.

Однако ни одна поправка в феврале не была поддержана ни Вячеславом Макаровым, ни — при голосовании — большинством единороссов.

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