Симферополь, , 18:18 — REGNUM Несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции в Крыму не будут отменять пасхальные богослужения. Об этом 14 апреля журналистам сообщил секретарь Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин.

«В храмах будет божественная литургия и другие богослужения. Для этого будут приняты все меры предосторожности — не только протирка икон необходимыми дезинфицирующими растворами, но и соблюдение режима безопасного расстояния», — отметил Якушечкин.

По его словам, для прихожан, которые не поместятся в храме, служба будет транслироваться на улице, где также сделают разметку для соблюдения необходимой дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственного совета Крыма приняли в двух чтениях законопроект о введении штрафов за нарушение действующих ограничительных мер по коронавирусу в республике. Помимо этого, местные власти решили запретить пенсионерам выходить на улицу без пропусков. А в МВД РК пообещали с 15 января выставить максимальное количество личного состава для контроля соблюдения режима самоизоляции блике.

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