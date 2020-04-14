Москва, , 18:08 — REGNUM Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам незамедлительно реагировать на завышенные цены на муку, гречневую крупу и сахар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С учётом необходимости принятия дополнительных мер по защите прав граждан в сложившихся условиях с ФАС России выработан порядок взаимодействия при поступлении в органы прокуратуры сведений о завышении поставщиками и производителями товаров цен на социально значимую продукцию (муку, гречку, сахар и др.)», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ведомство вводит мораторий на осуществление контролирующими органами (в том числе ФАС России) в 2020 году плановых и внеплановых проверок. Это предпринято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в РФ.