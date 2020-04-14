Астрахань, , 18:07 — REGNUM В Астраханской области, по данным на 14 апреля, зарегистрировано 30 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выздоровели два человека, ещё одна пациентка была 14 апреля выписана из больницы после лечения. В регионе также выявлено 36 условно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые направлены на утверждение в Волгоградскую лабораторию.

Было обследовано более пяти тысяч человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 1445 человек, в инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 45 человек.

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