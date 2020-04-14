Тбилиси, , 18:00 — REGNUM Церковь не закроется, особенно в пасхальную ночь, но правительство Грузии надеется на ответственность самих прихожан и ожидает, что они не поставят под угрозу государство и церковь, заявил на брифинге 14 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, аналогичным будет подход правительства Грузии и к другим религиозным институтам, в том числе к мусульманской мечети. Но со своей стороны премьер призывает каждого гражданина Грузии к соблюдению установленных правительством ограничений и осознанию всей тяжести нынешней ситуации.

Что касается кладбищ, которые население Грузии традиционно посещает в понедельник после Пасхи, Гахария не исключил, что для предотвращения скопления народа кладбища на этот день могут закрыть. По его информации, это решение будет принято в ближайшие два дня, и о нём дополнительно сообщат общественности.

На 14 апреля в Грузии фиксируется 296 случаев коронавируса, 69 выздоровевших и 3 погибших. Среди инфицированных — священник одной из церквей. В преддверии Пасхи представители общественности и оппозиции требуют от правительства решения о закрытии церквей для прихожан, на что премьер ответил отказом.