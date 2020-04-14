Новосибирск, , 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.

Скончался мужчина 68 лет с подтверждённым коронавирусом. В штабе отметили, что пневмония у пациента развилась на фоне тяжёлой сопутствующей патологии, мужчина страдал сахарным диабетом, ожирением и ишемической болезнью сердца. С 8 апреля он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Согласно последним данным, на территории Новосибирской области подтверждено 46 случаев заражения новым коронавирусом, 12 пациентов излечились и были выписаны из больниц.