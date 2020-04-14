Великий Новгород, , 17:56 — REGNUM По данным оперативного штаба по Новгородской области, в регионе на 14 апреля выявлены четыре новых случая коронавирусной инфекции. Еще 18 проб на коронавирус находятся на подтверждении.

Общее количество подтвержденных случаев инфекции в Новгородской области достигло 30-ти. Один человек скончался от COVID-19, трое выздоровели.

Под наблюдением, по данным на вторник, в Новгородской области находятся 674 человека, за сутки это число выросло на 96 человек.

За минувшие сутки проведено 3548 исследований на наличие инфекции. 2125 лиц состоит на учете как прибывшие из-за границы или контактные лица.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Новгородской области, в клинику №2 ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» поступило 60 концентраторов кислорода поступили, еще 30 штук — в инфекционную больницу, 20 — в областной клинический родильный дом. Оборудование закуплено на федеральные средства.

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