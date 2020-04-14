Симферополь, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Симферопольские школьники с первого по четвёртый класс и льготники получат сухие пайки на 10 дней. Об этом 14 апреля сообщила заместитель начальника управления образования городской администрации Ирина Молочковская.
По её словам, всего в Симферополе 21 467 учащихся начальной школы и 8 935 представителей льготной категории.
Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие две недели дистанционного обучения школьников в РФ выявила массу недочётов и недовольств. В регионах задумались о досрочном окончании учебного года.
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