Симферополь, , 17:57 — REGNUM Симферопольские школьники с первого по четвёртый класс и льготники получат сухие пайки на 10 дней. Об этом 14 апреля сообщила заместитель начальника управления образования городской администрации Ирина Молочковская.

«До конца недели будут выданы сухие пайки на 10 дней для учащихся 1−4 классов и льготных категорий», — отметила чиновница.

По её словам, всего в Симферополе 21 467 учащихся начальной школы и 8 935 представителей льготной категории.

«Сухие пайки получит 5 751 ученик, остальным, по желанию родителей, оформленному соответствующим заявлением, будет выплачена денежная компенсация», — подчеркнула Молочковская.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие две недели дистанционного обучения школьников в РФ выявила массу недочётов и недовольств. В регионах задумались о досрочном окончании учебного года.

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