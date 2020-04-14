Тбилиси, , 17:55 — REGNUM С 21:00 часов 15 апреля на 10 дней будут закрыты въезды в четыре крупных города страны — Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави и, соответственно, выезды из этих городов. Как заявил на брифинге 14 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария, причиной такой меры стал резкий рост заболеваемости коронавирусом.

«Впервые за весь период за последние сутки было зафиксировано 30 случаев коронавируса. Реально сегодня ведется исследование анализов еще 500 человек, и это значит, что мы перешли на масштабный этап внутреннего распространения вируса. Этот факт подтверждает и ежедневный рост зон тяжелого карантина. Никто не знает, когда наступит пик этого распространения. Это глобальный вызов, и сегодня сделать точные прогнозы невозможно. В ситуации такой неопределенности каждый шаг правительства имеет особое значение. Решением правительства Грузии с 21 часов 15 апреля на 10 дней будут закрыты все въезды в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси и въезды из этих городов. Это позволит снизить мобильность в этих крупных городах», — заявил премьер.

По его информации, в такой ситуации будут допущены и определенные исключения, и для получения разрешения на въезд в закрытые города граждане должны будут обратиться к соответствующей службе по номеру 144.

На 14 апреля в Грузии фиксируется 296 случаев коронавируса, 69 выздоровевших и 3 погибших. В условиях коронавируса многие предприятия прекратили работу, запрещено движение междугороднего и муниципального транспорта, страна живет в режиме чрезвычайного положения, срок которого истекает 21 апреля. Но в правительстве Грузии не исключают, что могут его продлить еще на пару недель.