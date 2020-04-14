Москва, , 17:53 — REGNUM В Москве городская клиническая больница им. С. И. Спасокукоцкого начнёт приём пациентов с коронавирусом или подозрением на инфекцию. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

В медучреждении для этих целей перепрофилировали корпус №6.

«Мы продолжаем увеличивать коечный фонд и перепрофилировать московские стационары для приема больных с COVID-19. Теперь ряды «коронавирусных» стационаров пополнила больница им. Спасокукоцкого», — цитирует Ракову сайт департамента здравоохранения столицы.

Вице-мэр отметила «значительный прирост заболевших коронавирусом».