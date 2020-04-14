Москва, 14 апреля 2020, 17:53 — REGNUM В Москве городская клиническая больница им. С. И. Спасокукоцкого начнёт приём пациентов с коронавирусом или подозрением на инфекцию. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
В медучреждении для этих целей перепрофилировали корпус №6.
«Мы продолжаем увеличивать коечный фонд и перепрофилировать московские стационары для приема больных с COVID-19. Теперь ряды «коронавирусных» стационаров пополнила больница им. Спасокукоцкого», — цитирует Ракову сайт департамента здравоохранения столицы.
Вице-мэр отметила «значительный прирост заболевших коронавирусом».